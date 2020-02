Shopping Tijuca traz programação especial para o Carnaval

Rio - O Shopping Tijuca vai trazer um batuque diferente. Conhecida por ser uma região que ferve de criatividade para a folia, com blocos, escolas de samba e moda carnavalesca, a Zona Norte volta como protagonista para o Carnaval. Pronta para receber cerca de 154 blocos, como o Mini Bloco e a Marcha Nerd, a Tijuca volta a receber o projeto "O Barracão" entre os dias 14 e 21 de fevereiro. Idealizado pelo centro comercial, a edição 2020 vai trazer novos criadores com 12 marcas de roupas e acessórios com curadoria da cool hunter Julia Hirszman e do produtor de moda Antonio Schuback. Expositores como Avenida, Devassas, Experimenta Tattoo, Fécula, Fire.do, Garra, Snipper, Megalonika, Quatruahumppë e Posh vão levar novos paradigmas em vestuário para a folia. Outros nomes do mundo criativo carioca como Joia e Purpurine também vão participar.

De acordo com Natália Correia, gerente de marketing do shopping, o evento foi idealizado para valorizar a cultura carnavalesca da região e toda sua criatividade. "Lançamos o projeto em 2019 e foi um sucesso. Para esse ano, vamos apostar em mais marcas da região como forma de apoiar cada vez mais a cultura criativa da zona norte e para isso aumentamos o período do evento, agora com duração de uma semana e possibilitando que os cariocas tenham mais tempo para preparar os looks para o Carnaval. Esperamos cada vez mais contribuir com os produtores locais, contagiar nossa vizinhança com o espírito do Carnaval e homenagear a renovação e a tradição carnavalesca do bairro", explica.

O evento acontece no período de aquecimento do Carnaval. Como forma de trazer mais opções de fantasias, adereços e acessórios para os cariocas, o mix do shopping também já está preparado com coleções especiais para a data nas lojas Cantão, Oh Boy, Farm, Garimppo e Reserva Mini, entre outras.

Além disso, no dia 23, domingo de Carnaval, o centro comercial ainda vai trazer uma programação infantil para garantir a diversão da criançada. Com início marcado para as 10h, o Bailinho do Shopping Tijuca vai trazer diversas atividades gratuitas como oficina de máscaras, pintura facial, recreação, área baby, Go Kids especial de Carnaval e também apresentação do Mini Bloco, bloco carnavalesco tijucano conhecido por suas apresentações animadas na Praça Xavier de Brito.



Serviço - O Barracão



Data: 14 a 21 de fevereiro



Horário de funcionamento: das 13h às 21h



Local: Shopping Tijuca - Piso L0 – Av. Maracanã, 987 – Tijuca



Entrada Franca



Mais informações: (21) 3094-6605/ (21) 97278-8808

Serviço - Bailinho do Shopping Tijuca



Data: 23 de fevereiro (domingo)



Horário: das 10 às 13h



Entrada Franca/ Evento sujeito a lotação



Local: Shopping Tijuca – Piso L0 – Av. Maracanã, 987 – Tijuca



Mais informações: (21) 3094-6605/ (21) 97278-8808