Lugar garantido: vai começar a festa no Sambódromo

Rio - O Sambódromo do Rio, mais conhecido como Marquês de Sapucaí foi inaugurado em 1984 e desde então é palco de um dos maiores eventos do Brasil. Projeto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer é palco dos desfiles das escolas de samba, sendo disputado por cariocas e turistas. Pessoas de todo canto do país e do mundo procuram garantir seu lugar para assistir o espetáculo. Entre arquibancadas e camarotes sua capacidade é para aproximadamente 72 mil pessoas.São 5 dias de desfile, sendo sexta e sábado as escolas de Acesso, domingo e segunda as escolas Especiais e no sábado seguinte, o desfile das campeãs. A apuração do resultado acontece sempre na quarta feira de cinzas onde cada décimo de ponto é disputado e comemorado pelos membros de cada escola.A pista da Sapucaí tem 700 metros de extensão e 13 metros de largura. Cada escola tem até 1 hora e 15 minutos para desfilar com todos os seus integrantes, bateria e carros alegóricos, que variam ente 5 e 7 carros.Para apreciar esse espetáculo com muito conforto a Sapucaí conta com mais de 10 camarotes, todos com open bar e open food. Cardápios assinados por chefs renomado e shows com cantores e bandas famosas que garantem uma noite muito especial a todos.