Marca de refrigerante leva ativação lançada no 'BBB 20' para o Carnaval de rua

Rio - A ação inédita assinada por Sprite no "BBB 20" vai deixar a casa mais vigiada do Brasil e ganhar as ruas do Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 22 e 25 de fevereiro. O “lava-rápido humano” batizado de "Fresh Wash" refrescou os participantes do reality na última sexta-feira e, agora, as pessoas poderão experimentar a sensação de serem lavados e purpurinados - a jato - durante o carnaval.

“Vemos no carnaval uma excelente oportunidade de levar a refrescância de Sprite para as ruas de uma forma bem divertida”, afirma Pedro Abondanza, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil.



Além desta iniciativa que pontua o novo momento da campanha Fresh Drops, Sprite também vai patrocinar os blocos Love Fest e Pagu, em SP, e a festa Auê, no Rio. No digital também estreia Rino, nova pílula que promete ligar o fresh físico e mental no dia a dia dos consumidores. A comunicação é assinada pela Wieden+Kennedy São Paulo.