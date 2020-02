Metrô do Rio funcionará 24h durante o Carnaval

Rio - O MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de Carnaval. Os trens circularão sem interrupção a partir das 5h de sexta-feira (21) até as 23h59 da terça-feira (25). A partir das 5h de sábado (22) até as 23h59 de terça-feira, as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre a estação Pavuna e a estação General Osório, sem necessidade de transferência em Estácio.



Para a ida e volta dos blocos e do desfile das escolas de samba, no Sambódromo, o MetrôRio recomenda que os clientes comprem os cartões de embarque e desembarque ou façam a recarga do cartão Giro com antecedência para evitar filas. Durante toda a operação de Carnaval, serão aceitos o cartão Giro, o cartão pré-pago, Bilhete Único, Vale-Transporte e RioCard.



Segundo Daniel Habib, diretor de Operações do MetrôRio, uma boa opção é planejar o valor da recarga do cartão Giro considerando todos os dias da folia. “O cliente do cartão Giro ainda tem a facilidade de fazer a recarga pelo celular ou computador, sem sair de casa. Assim, os foliões evitam filas e embarcam mais rapidamente no sistema”, enfatiza.



Sapucaí e Terreirão do Samba



O MetrôRio é a melhor opção para os foliões que vão aproveitar os desfiles na Sapucaí e os shows no Terreirão do Samba. Quem vai assistir ao desfile nos setores do lado ímpar ou desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício Balança Mas Não Cai deve optar pelo desembarque na estação Central. Para os foliões que irão ao Terreirão do Samba, a estação Central também é a indicada.



Já a estação Praça Onze é a mais próxima para os passageiros que adquiriram ingressos para os setores pares ou irão brincar nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios.





Estações com funcionamento especial



As estações Catete e Presidente Vargas fecharão à meia-noite de sexta-feira (21) para sábado (22) e só reabrirão às 5h da quarta-feira de cinzas (26).



Na estação Cinelândia, os acessos Passeio (acesso D) e Presidente Wilson (acesso E) ficarão abertos apenas para desembarque e embarque, respectivamente, das 6h às 20h entre o sábado (22) e a terça-feira (25/02), exclusivamente para clientes com cartões pré-adquiridos (cartão Giro, cartão unitário e pré-pago do MetrôRio, cartões RioCard, Bilhete Único e Vale-Transporte). Os demais passageiros poderão comprar seus cartões e embarcar nas estações mais próximas: Carioca e Glória, que contarão com bilheterias na área externa.



A estação Nossa Senhora da Paz também terá um esquema especial: a partir das 18h de sábado (22), domingo (23), segunda-feira (24) e de terça-feira (25) não haverá venda de cartões. Os clientes que desejarem comprar um bilhete deverão dirigir-se à estação General Osório, que contará com bilheterias e estrutura especial na área externa para agilizar a compra dos cartões e o embarque. Ainda em Nossa Senhora da Paz, somente o acesso Joana Angélica permanecerá aberto após as 18h.





Funcionamento das bilheterias



Por questões de segurança, as estações terão suas bilheterias fechadas durante a madrugada: de 0h às 5h de sábado (22) até a terça-feira (25). Somente as estações General Osório, Carioca, Central, Praça Onze e Cidade Nova contarão com bilheterias funcionando 24h. Como alternativa na madrugada, as demais estações terão máquinas de autoatendimento (que aceitam pagamento em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito) para a compra dos cartões, com valor mínimo de recarga de R$ 8,00 (valor de R$ 3 do casco mais R$ 5 de recarga mínima).





Medidas de segurança



Durante toda a operação especial de Carnaval, algumas escadas rolantes permanecerão desligadas. A medida tem como objetivo a prevenção de acidentes com fantasias e adereços, muito comuns nesta época do ano.



Não será permitido o embarque com bicicletas, pranchas de surfe, grandes volumes e sacos de gelo durante a operação especial de Carnaval.



É proibido impedir o fechamento das portas dos trens.





Metrô Na Superfície



De sexta-feira (21) a terça-feira (25), as linhas Botafogo-Gávea e Antero de Quental-Gávea funcionarão das 5h à meia-noite, mantendo as estações iniciais e finais. O itinerário das linhas de extensão e seus pontos intermediários poderão sofrer alterações de acordo com as condições de trânsito, sempre com a orientação da CET-Rio ou da Guarda Municipal.





Compra com antecedência



A operação da concessionária contará com alterações nas linhas e fechamento de estações para mitigar impactos no fluxo e promover a mobilidade no escoamento dos eventos. O MetrôRio solicita que os passageiros fiquem atentos às mudanças e adquiram os bilhetes de volta com antecedência para evitar filas. Além disso, é necessário cooperar com atitudes que ajudam a manter a viagem mais tranquila e segura para todos, como segurar as portas da composições, sentar no chão e também seguir as orientações dos operadores de estação.





Cartão Giro e pagamento por aproximação



Para facilitar a entrada no sistema, a concessionária sugere a compra, com antecedência, do cartão Giro. Os clientes podem planejar a viagem através do aplicativo MetrôRio. Quem tem cartão de crédito Visa com tecnologia NFC consegue embarcar diretamente nas catracas sinalizadas.





Blocos



A operação especial do MetrôRio também vai atender ao público que vai curtir a folia nos blocos que desfilam na cidade. De sexta-feira (21) até a quarta-feira de cinzas (26), 37 blocos como “Banda de Ipanema”, “Rola Preguiçosa Tarda Mas não Falha”, “Cordão da Preta”, “Bangalafumenga”, “Areia”, “Fervo da Lud” e “Simpatia É Quase Amor”, acontecerão próximo às estações do MetrôRio no Centro, na Zona Sul e na Barra da Tijuca.