Vote no prêmio Tamborim de Ouro 2020

Em sua 23ª edição neste ano, uma das mais importantes premiações da folia carioca conta com nove quesitos para premiar os destaques dos dois dias de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí.



Os quesito da premiação são Escola de Ouro, A Voz da Avenida, Comissão Sensação,Samba do Ano, Casal Nota 10, Baianas, Rainha, Bateria Show e Carnavalesco. Em 2019, a Mangueira levou o troféu de melhor escola.

Quesito Escola de Ouro - Melhor escola de samba Estácio

Estácio Viradouro

Viradouro Mangueira

Mangueira Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti Grande Rio

Grande Rio União da Ilha

União da Ilha Portela

Portela São Clemente

São Clemente Vila Isabel

Vila Isabel Salgueiro

Salgueiro Unidos da Tijuca

Unidos da Tijuca Mocidade

Mocidade Beija-Flor SELECIONAR







Quesito A Voz da Avenida Serginho do Porto (Estácio)

Serginho do Porto (Estácio) Zé Paulo Sierra (Viradouro)

Zé Paulo Sierra (Viradouro) Marquinho Art’Samba (Mangueira)

Marquinho Art’Samba (Mangueira) Celsinho Mody e Nino do Milênio (Tuiuti)

Celsinho Mody e Nino do Milênio (Tuiuti) Evandro Mallandro (Grande Rio)

Evandro Mallandro (Grande Rio) Ito Melodia (União da Ilha)

Ito Melodia (União da Ilha) Gilsinho (Portela)

Gilsinho (Portela) Leozinho Nunes, Bruno Ribas e Grazzi Brasil (São Clemente)

Leozinho Nunes, Bruno Ribas e Grazzi Brasil (São Clemente) Tinga (Vila Isabel)

Tinga (Vila Isabel) Emerson Dias e Quinho (Salgueiro)

Emerson Dias e Quinho (Salgueiro) Wantuir Oliveira (Unidos da Tijuca)

Wantuir Oliveira (Unidos da Tijuca) Wander Pires (Mocidade)

Wander Pires (Mocidade) Neguinho da Beija-Flor (Beija-Flor) SELECIONAR







Quesito Comissão Sensação - Melhor comissão de frente Estácio

Estácio Viradouro

Viradouro Mangueira

Mangueira Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti Grande Rio

Grande Rio União da Ilha

União da Ilha Portela

Portela São Clemente

São Clemente Vila Isabel

Vila Isabel Salgueiro

Salgueiro Unidos da Tijuca

Unidos da Tijuca Mocidade

Mocidade Beija-Flor SELECIONAR







Quesito Samba do Ano Estácio

Estácio Viradouro

Viradouro Mangueira

Mangueira Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti Grande Rio

Grande Rio União da Ilha

União da Ilha Portela

Portela São Clemente

São Clemente Vila Isabel

Vila Isabel Salgueiro

Salgueiro Unidos da Tijuca

Unidos da Tijuca Mocidade

Mocidade Beija-Flor SELECIONAR







Quesito Casal Nota 10 - Melhor mestre sala e porta-bandeira José Roberto e Alcione (Estácio)

José Roberto e Alcione (Estácio) Julinho Nascimento e Rute Alves (Viradouro)

Julinho Nascimento e Rute Alves (Viradouro) Matheus Olivério e Squel (Mangueira)

Matheus Olivério e Squel (Mangueira) Danielle Nascimento e Marlon Flores (Tuiuti)

Danielle Nascimento e Marlon Flores (Tuiuti) Daniel Werneck e Taciana Couto (Grande Rio)

Daniel Werneck e Taciana Couto (Grande Rio) Phelipe Lemos e Dandara Ventapane (União da Ilha)

Phelipe Lemos e Dandara Ventapane (União da Ilha) Marlon Lamar e Lucinha Nobre (Portela)

Marlon Lamar e Lucinha Nobre (Portela) Fabricio Pires e Giovanna Justo (São Clemente)

Fabricio Pires e Giovanna Justo (São Clemente) Raphael Rodrigues e Denadir Garcia (Vila Isabel)

Raphael Rodrigues e Denadir Garcia (Vila Isabel) Sidclei e Marcela Alves (Salgueiro)

Sidclei e Marcela Alves (Salgueiro) Alex Marcelino e Raphaela Caboclo (Unidos da Tijuca)

Alex Marcelino e Raphaela Caboclo (Unidos da Tijuca) Diogo Jesus e Bruna Santos (Mocidade)

Diogo Jesus e Bruna Santos (Mocidade) Claudinho Souza e Selminha Sorriso (Beija-Flor) SELECIONAR







Quesito Baianas Estácio

Estácio Viradouro

Viradouro Mangueira

Mangueira Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti Grande Rio

Grande Rio União da Ilha

União da Ilha Portela

Portela São Clemente

São Clemente Vila Isabel

Vila Isabel Salgueiro

Salgueiro Unidos da Tijuca

Unidos da Tijuca Mocidade

Mocidade Beija-Flor SELECIONAR







Quesito Bateria Show Estácio

Estácio Viradouro

Viradouro Mangueira

Mangueira Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti Grande Rio

Grande Rio União da Ilha

União da Ilha Portela

Portela São Clemente

São Clemente Vila Isabel

Vila Isabel Salgueiro

Salgueiro Unidos da Tijuca

Unidos da Tijuca Mocidade

Mocidade Beija-Flor SELECIONAR