Confira quais músicas são candidatas a hit do Carnaval 2020

Rio - O Carnaval está chegando e essa época do ano sempre reúne músicas que brigam para ser o hit da folia. Pensando nisso, o YouTube Music divulgou quais canções são mais ouvidas na plataforma, um indicativo do que pode bombar durante a festa. A lista é baseada em padrões de consumo de música, como plays/visualizações e compartilhamentos no YouTube e outras tendências que estão crescentes na plataforma.

Confira abaixo as 10 principais apostas musicais para o carnaval 2020:



Dadá Boladão, Tati Zaqui, OIK com 'Surtada Remix BregaFunk'

Por diversas semanas a faixa mais ouvida no país, o inusitado crossover de funk, brega funk e rap não perdeu fôlego e ainda vai ser muito tocado no carnaval.



Dennis DJ, MC Don Juan com 'Te Prometo'

O brega funk com a marca do produtor carioca Dennis DJ e voz de MC Don Juan, astro do YT, foi lançado em outubro e tem subido feito foguete nas últimas semanas. O clipe, lançado às vésperas do carnaval, certamente vai ajudar a popularidade da faixa.



Henrique & Juliano com 'Liberdade Provisória'

A primeira música do novo projeto da dupla sertaneja não saiu dos charts desde o lançamento e tem grandes chances de chegar ao fim do carnaval entre as mais tocadas no YT e nas ruas.



Ludmilla, Léo Santana com 'Invocada'

A mistura de funk e axé tem quase um ano e ditou tendência para várias colaborações entre os gêneros. A música coroa o bom momento de Ludmilla e Léo Santana e, mesmo não sendo nova, segue firme entre as mais tocadas e ganhou novo fôlego nas últimas semanas.



MC Ingryd com 'Vem Me Satisfazer'

A jovem cantora que virou MC por acaso tem visto sua música disparar nas paradas tanto na versão original quanto no remix brega funk, que ganhou vídeo com a marca Kondzilla.



MC Lan, Major Lazer, Anitta com Rave de Favela

Dona da música mais tocada do Carnaval de 2019, "Bola Rebola", Anitta retoma a parceria com o duo Tropkillaz, que co produziu a faixa, desta vez capitaneada por MC Lan e o trio internacional de produtores Major Lazer. Lançada uma semana antes da festa, deve permanecer entre as mais tocadas durante a folia.



Pabllo Vittar com 'Amor de Que'

Com linha de saxofone e refrão chiclete, esse hino à solteirice solar como o Nordeste tem tudo a ver com carnaval e deve tocar muito nas ruas.



Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro com 'Sentadão'

A união entre o funk do Sudeste e o brega funk pernambucano tem a cara do verão e deu novo status ao novato Pedro Sampaio.



Shevchenko e Elloco, MC Losk, MC Morena & 10G com 'Bota Bota'

Mesmo sem clipe oficial, a música com letra explícita dos reis do brega funk pernambucano, Shevchenko e Elloco, tem crescido bastante na plataforma e deve tocar muito no Nordeste.



Thiaguinho MT, Mila, JS o Mão de Ouro com 'Tudo Ok'

O hino de superação amorosa que junta um funkeiro do Rio, uma cantora sertaneja e um produtores mais estourados do brega funk caiu nas graças do Brasil e não para de crescer nas paradas.