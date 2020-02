Folia com saúde: confira ações para evitar ressaca

Rio - Para curtir a folia com segurança e alegria, nada melhor do que ter à disposição dicas para seguir e prevenir o organismo das marcas do exagero. A médica Márcia Umbelino, clínica geral e ortomolecular, destaca algumas ações fundamentais para serem tomadas no período para minimizar os problemas recorrentes de saúde nessa época do ano.

"Os foliões não bebem água o suficiente, não se hidratam, então aumenta a chance de episódios graves. É importante ingerir os alimentos cozidos. Por isso, evitar salada de frutas na rua, prestar atenção no gelo que está sendo colocado nas bebidas. Além disso, alimentos que contém vitamina C, porque aumenta a imunidade, já que o álcool tem uma tendência maior a baixar. Então, laranja limão e acerola são alimentos interessantes pra melhorar a imunidade", cometa Marcela.

A especialista também reforça a necessidade de uma hidratação constante. "A hidratação com água mesmo é o mais importante da lista. Já de ressaca, água de coco, porque tem bastante eletrólise - elemento que a gente perde na folia, no suor, e não repõe de maneira adequada. Banana, porque tem carboidrato e um teor alto de açúcar, potássio - que a gente perde muito ao longo do Carnaval por conta da sudorese, e tem também triptofano, um antidepressivo natural. Com isso, acordando melhor da ressaca e tirando a sobrecarga hepática".

Para depois do exagero, a doutora destaca que o suco de tomate com salsão tem a capacidade diurética e possui licopeno, um anti-inflamatório contra os radicais livres gerados pelo álcool e as noites mal dormidas dos dias em festa.