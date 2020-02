Marchinha de Carnaval critica padrões de beleza e fala dos perigos do exagero nos procedimentos estéticos

Rio - Carnaval também é momento de passar mensagens sérias? Para a escritora e roteirista Veralinda Menezes, é sim. Ela acaba de lançar a marchinha 'Querem que eu faça lipo', onde critica os padrões de beleza e reafirma a importância da autoaceitação. Para cantar, Veralinda convidou sua grande amiga, a atriz e historiadora Mariah da Penha."Eu estou sempre ligada no que está à minha volta e que afetam muitas pessoas. Comecei a ficar incomodada com tantas manchetes noticiando a morte de muitas mulheres que buscavam na lipoaspiração o tão falado ‘corpo perfeito’. E essa cirurgia já estava ficando banalizada. Há também outros procedimentos tidos como 'milagrosos' colocando a vida em risco” conta Veralinda, que disse começar a refletir ainda mais sobre “que corpo perfeito é esse? Quem lucra e quem perde com isso? E como mudar isso?”“Se é preciso tanto sofrimento para atingir esse modelo, é porque ele não é ideal. A minha melhor amiga de infância é gordinha, curte seu corpo, se ama muito e a minha irmã mais bem humorada também. Então achei que o que elas me passavam na sua relação com o corpo poderia ajudar outras mulheres", complementa.A compositora entrega que o processo de criação da música foi demorado. “Fui anotando as frases que lembrava que elas diziam e a marchinha foi nascendo. Quando li mais uma notícia de jornal sobre morte após uma lipoaspiração, pensei ‘chega’”.Veralinda conta que, como era perto do carnaval, achou que o ritmo de marchinha seria o melhor, já que a mensagem seria eterna, como tantos clássicos de Carnaval, como, por exemplo, Bandeira Branca. Depois de pronta, pensou: “quem vai gravar essa marchinha?” Pensando que precisava passar uma credibilidade que com o corpo 38 anos não teria traria, encontrou a artista Mariah da Penha, que eu conheceu nas gravações na Globo.“Um dia, eu lhe perguntei: ‘conhece uma atriz gordinha, que se ame e que tope gravar uma marchinha de carnaval falando em mudar o padrão estético de beleza?’ Ela disse que sim. Perguntei quem e ela respondeu: ‘Eu!’, relembra a compositora.Mariah da Penha acrescenta: "A arte tem o poder de levar reflexão e informação, de uma forma divertida e até irônica. A marchinha tem essa função, fazer comentário musical sobre situações da atualidade. No teatro de revista as músicas comentavam o momento político e social.”Feliz com a imagem que reflete no espelho, Mariah acredita que debater um tema tão necessário como esse significa ajudar muitas outras mulheres. "Eu gostei da marchinha e o tema é muito oportuno. A ditadura da beleza é cruel, se a pessoa não é magra ou cheia de músculos, está fora do padrão. Mas que padrão é esse? Cada um tem sua genética. Uma alimentação prazerosa e saudável é o que importa", finaliza a atriz.A música está disponível no Spotify e nas redes sociais. Além de um sorteio que premiará com um rodízio de pizza (com direito a acompanhante) quem gravar o melhor vídeo cantando a marchinha e postar no feed do Instagram, marcando o perfil do Instagram da @veralinda.menezes Confira a letra da marchinha na íntegra:QUEREM QUE EU FAÇA LIPOCantora: Mariah da Penha“Querem que eu faça lipo,Mas não vai rolar...”Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Tenho muita saúdeTenho carne de montãoQuem gosta de farturaVenha cá pro meu cordãoTer um corpo magrelo é só pra televisãoPois na vida real o que importa o popozão!Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Com tanta propaganda pra fazer emagrecerNão deixe que a tristeza tome conta de você!Perfeição não existe isso é pura ilusão !É só no fotoshop e na imaginação!Vou comer pizza, eu vou...E um bom churrasco tambémQuem gosta de fartura agarra e vem!Vou comer pizza, eu vou,E um bom churrasco, também,E quem gosta de fartura entra no Trem...Vou comer pizza, eu vou,E um bom churrasco, também,E quem gosta de fartura entra no Trem...QUEREM QUE EU FAÇA LIPOLetra e música: Veralindá Ménezes“Todo mundo” é diferenteNão adianta esquentarDe dieta em dieta, onde é que vai parar ?Vai ser no cemitério ou na cama do hospital!Larga dessa alface que ela vai te fazer mal!Larga dessa alface que ela vai te fazer mal...Vou comer pizza, eu vou...E um bom churrasco tambémQuem gosta de fartura agarra e vem!Vou comer pizza, eu vou,E um bom churrasco, também,E quem gosta de fartura entra no Trem...Se você quiser abundância,Pode vir que aqui tem...Mas se estiver de dieta,Dá uma pausa meu bem !Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Não vou morrer de LipoNão vou morrer de LipoQuem é grande e gostosaSe levanta e dá um gritoÔi !!!Não vou morrer de lipoooooooo...