Fãs poderão curtir Bloco das Poderosas no trio com Anitta. Entenda!

Rio - Quem é fã de Anitta terá mais um oportunidade de conhecê-la. Depois da promoção para curtir um festa na casa da cantora, os admiradores da funkeira terão a chance de curtir o Bloco das Poderosas em cima do trio.

Para isso, basta encontrar o perfil de Anitta no Tinder e dar um match. Em seguida, a pessoa vai receber uma mensagem para se cadastrar na promoção. Depois de feito o cadastro, é só esperar o número da sorte para o sorteio.



A ação é válida para o período do Carnaval, entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Serão escolhidos dois ganhadores, maiores de 18 anos, cada um com direito a um acompanhante, para o show no Rio de Janeiro, no dia 29 deste mês, e outro para a apresentação em São Paulo, no dia 1° de março.



A ação é promovida pela SKOL Beats GT e o Tinder.