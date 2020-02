Saiba o que levar e não levar para os blocos de rua

Rio - No carnaval, infelizmente são muito comuns os furtos de documentos, cartões e celulares. Então, se o consumidor quer ir para a folia em lugares abertos e com muita gente, é preciso ficar atento.



De acordo com especialistas do site Boa Vista, empresa de informações de crédito, os foliões devem ficar atentos para tentar evitar algum tipo de prejuízo. Confira dicas:



O que levar?

O folião deve levar somente o essencial, como apenas um documento (RG ou Carteira de Habilitação) e um cartão (de crédito ou débito). Além disso, é recomendado que carregue pouco dinheiro, para usar em situações nas quais os cartões não são aceitos.



Onde levar seus pertences?

É valido usar um porta-documento/dinheiro que possa ser ficar bem preso ao corpo ou mesmo uma pochete, à frente e bem visível para quem carrega, e evitar ao máximo deixar os pertences nos bolsos, principalmente os de trás, ou em bolsas que atraiam a atenção.



Atenção ao usar cartões

É preciso tomar muito cuidado ao usar o cartão de crédito ou débito ao pagar alguma conta, em especial quando houver muita gente junto, como nos blocos, e não se distrair durante o pagamento. Isso porque é cada vez mais comum um golpe que consiste em pegar o cartão para colocar na maquininha e devolver ou outro ao consumidor. Os golpistas se aproveitam de um momento de distração do comprador, ou usam algum truque e desviam a atenção, para que insira, por engano, a senha no campo destinado ao valor da compra, permitindo que o golpista visualize a senha.



Outro golpe comum nesta época do ano é o da dupla operação ou do valor errado. Neste, o golpista finge que o cartão não passou na maquininha e alega um problema qualquer do aparelho. Em seguida, ele pega outro equipamento e cobra novamente o valor. O prejuízo só é percebido quando a vítima olha posteriormente o extrato do banco.



Portanto, em todas as transações com cartão, o consumidor deve exigir e conferir o recibo para ter certeza de que a operação foi feita corretamente.



Os cuidados não foram suficientes?

Mesmo com todos os cuidados mencionados acima, o consumidor ainda corre o risco de acabar sendo vítima de um golpe, furto ou roubo, ou mesmo de um extravio durante as festas de carnaval.



Nestes casos, também é possível tomar algumas medidas que podem fazer toda a diferença:



- Boletim de Ocorrência: é fundamental registrar o sumiço dos documentos na delegacia de polícia. O B.O. pode ser feito via on-line.



- Roubo/furto de documentos, cheques, cartões: entrar no site da Boa Vista e registrar a perda dos documentos no SOS Cheques e Documentos. A empresa emitirá um alerta ao mercado, reduzindo o risco de fraudes com o CPF do consumidor. O registro é totalmente gratuito e prático.



- Segunda via de documentos: em quase todos os estados é possível acessar o órgão responsável e fazer o agendamento para retirar o novo documento. Em São Paulo, é possível acessar o site do Poupatempo e fazer o agendamento.



- Celular: se ficou sem o celular durante a folia (perda, roubo ou furto), o consumidor precisa fazer o bloqueio do IMEI (uma espécie de “RG” do celular) na operadora, impedindo o aparelho de ser conectado.

Portanto, é bom sempre deixar o IMEI anotado em algum lugar. Lembrando que o número pode ser conferido na caixa do aparelho ou usando o próprio celular, digitando *#06#, como se fosse fazer uma ligação, e o código de 15 dígitos (IMEI) será exibido na tela.