Trident investe pesado no Carnaval do Rio

Trident estará presente no Carnaval do Rio. A marca vai patrocinar dois dos maiores camarotes da Marquês de Sapucaí: o Camarote CarnaUOL Nº1 e o Nosso Camarote.

No espaço comandado pela promoter Carol Sampaio, a marca assina a entrada, com tubos coloridos ultra instagramáveis. No Camarote Nº1, Trident vai deixar a festa ainda mais confortável, oferecendo a chinelaria do evento. Os dois espaços contarão com distribuição de Trident Mints, o último lançamento da marca.

“Neste Carnaval, temos diferentes frentes de atuação para atingir nossos públicos. No Rio de Janeiro selecionamos os dois maiores camarotes da Sapucaí para levar ações diferenciadas e nos aproximar das milhares de pessoas que passam nos dias de desfile pelos espaços”, afirma Gabriel Garcia, gerente de marketing de Trident para Mondelz Brasil.