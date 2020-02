Musas aderem à dieta vegana para brilhar no Carnaval

Rio - Muitas beldades que desfilam em escolas de samba estão aderindo à dieta vegana para conquistar o corpo ideal para brilhar na avenida. É o caso da modelo Michelly Boechat, que brilhará em três agremiações de Niterói: musa e destaque da Acadêmicos do Sossêgo, destaque da Cubango e Rainha da escola de samba Região Oceânica.



"Desde a última semana de janeiro entrei nessa dieta vegana, com objetivo de perder peso para estar magra e maravilhosa no Carnaval", conta Michelly.



A nutricionista Renata Moraes, especialista em nutrição vegana, dá dicas de alimentos e receitas.



"A dieta vegana é baseada em alimentos integrais e frescos, como cereais integrais, frutas, legumes, verduras, castanhas, raízes e leguminosas. A alimentação vegana não é um modismo, ela veio para ficar. É uma filosofia de vida. Já estão comprovados os benefícios que esse tipo de dieta oferece. E hoje as pessoas não precisam sofrer para aderir a essas práticas. É perfeitamente possível aliar qualidade no que comemos com sabor e prazer a mesa. É tudo questão de hábito", considera Renata.



Durante o carnaval a alimentação é um dos fatores que vai influenciar no nível de energia do folião para curtir os intensos dias de esforço físico.



Algumas substâncias poluentes como os agrotóxicos, produtos de limpeza, corantes, metais pesados como alumínio e chumbo, maquiagens, medicamentos, plásticos, álcool, cigarro, conservantes de alimentos, entre outros, reduzem a capacidade do organismo detoxificar, ou seja, eliminar substâncias tóxicas.



Com isso, alguns sintomas como cansaço excessivo, insônia, memória ruim, baixo rendimento cognitivo, dificuldade de digestão, mau funcionamento do intestino e distensão abdominal são comuns.



Para melhorar todo esse quadro, a nutricionista diz quais alimentos devem ser evitados.



"Os alimentos que devem ficar fora do prato são todos os tipos de carnes, laticínios e ovos, além disso para melhorar todo o processo de detoxificação devem excluir glúten, todos os alimentos industrializados, açúcares e adoçantes por um período. Chamamos essa dieta de "Whole food plant based diet", explica Renata.



DICA DE CARDÁPIO VEGANO PARA O CARNAVAL



Desjejum



- Suco verde (maçã verde, couve, pepino, aipo, salsinha, gengibre, pitada de spirulina e chlorella, bata tudo com água ou água de coco)



Lanche da manhã



- Suchá (chá verde batido com abacaxi e hortelã)

+

- mix de nuts (castanha do Pará + nozes + amêndoas)



Almoço



- Quinoa cozida misturada com gergelim

- Strogonoff de cogumelos com creme de castanhas de caju

- mix de folhas verdes com sementes de abóbora

- legumes assados (berinjela e cenoura)



Lanche da tarde



- Creme de abacate com cacau; ou

- shake de frutas vermelhas (leite de castanhas batido com frutas vermelhas congeladas e aveia)



Jantar



- Dahl de grão de bico com abobrinha, especiarias ao leite de coco

- arroz integral

- mix de folhas verdes.