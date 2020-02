Zeca Pagodinho ganha estátua que vai rodar com os foliões no Rio

Rio - A relação entre a cerveja Brahma e Zeca Pagodinho vem de outros carnavais. E para homenagear quem mais entende da folia carioca, a cervejaria acaba de criar uma estátua do cantor que vai circular pelas ruas do Rio ao longo dos cinco dias de festa. A inauguração acontece nesta sexta-feira, na Praça Arcos da Lapa, berço da boemia da cidade, a partir das 11h.



A imagem que deu origem à estátua do Zeca é uma das mais emblemáticas do cantor, que virou meme nas redes sociais. Para eternizar de modo bem real a cena, o monumento tem tamanho original do artista, com 1,70 metro de altura e é feito de fibra de vidro em tom bronze antigo.



"A volta de Brahma ao Carnaval de Rua do Rio tinha de fazer essa homenagem a um dos maiores símbolos do jeito de ser carioca. Zeca é um apaixonado pelo Rio, pela cidade e por Brahma e tê-lo pelos blocos com sua imagem cativante é algo que vai trazer ainda mais diversão a todos os foliões”, afirma Maria Rachel Carvalho, gerente de marketing de Brahma.



Os foliões vão poder se divertir ao lado da estátua do cantor em diversos pontos da cidade. A rota tem início na Lapa e segue nos dias seguintes por Copacabana, Leblon, Centro, Tijuca e Barra passando pelos mais tradicionais bares das regiões. Quem estiver nos blocos do carnaval de rua do Rio pode se surpreender com a distribuição de máscaras do artista e se fantasiar no melhor estilo meme com uma Brahma na mão.