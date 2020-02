Embaixadores da Folia comemora 20 anos de bloco com desfile nesta sexta-feira

Rio - O tradicional bloco Embaixadores da Folia abre os trabalhos do Carnaval de Rua com a comemoração dos seus 20 anos, nesta sexta-feira, no Centro do Rio. No repertório, marchinhas, ranchos e sambas-enredo. "Está no nosso estatuto, registrado em cartório desde 2000, é proibido tocar qualquer música que não seja do Rio. Nós só tocamos o que o Carnaval do Rio produz", afirma Cláudio Cruz, presidente do bloco e dono do Botequim Vaca Atolada, na Lapa, tradicional reduto do samba da capital fluminense.

A concentração alcoólica, reforça Cláudio, acontece a partir das 17h,no Buraco do Lume - Avenida Nilo Peçanha com Rua México. "Como acontece na Marquês de Sapucaí, que as baianas e mães de santo fazem uma lavagem para pedir proteção ao Carnaval. Nós compramos muita arruda na Cadeg para limpar a rua dos malefícios para ter um carnaval bonito. Para afastar o mau-olhado, os políticos ruins", conta o presidente do bloco.

Cláudio destaca que o Embaixadores da Folia tem um público fiel e arrasta milhares de pessoas em todos os desfiles. "Eu não faço conta, mas é muita gente. Para mim, a beleza do bloco não está na quantidade e sim nas fantasias, na música, no lúdico. Nós nunca registramos uma briga em todos esses anos e não teremos esse ano, se Deus quiser", diz.

O presidente do bloco não esconde o nervosismo para o desfile desta sexta-feira. "Fico esperando por esse momento o ano todo. Sou o único dono de botequim que tiro os clientes do bar para levar para o Carnaval. Tenho um prejuízo do cacete, mas não abro mão", brinca Cruz.