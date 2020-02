Tradicional prêmio do Carnaval, Tamborim de Ouro chega à sua 23ª edição

O Carnaval traz o tradicionalíssimo prêmio Tamborim de Ouro. Em sua 23ª edição neste ano, uma das mais importantes premiações da folia carioca contará com nove quesitos para premiar os destaques dos dois dias de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí — domingo e segunda, dias 23 e 24.

Os quesito da premiação são Escola de Ouro, A Voz da Avenida, Comissão Sensação,Samba do Ano, Casal Nota 10, Baianas, Rainha, Bateria Show e Carnavalesco. Em 2019, a Mangueira levou o troféu de melhor escola.

Quem escolhe os vencedores é o público. Todos poderão votar, por meio do sitewww.odia.com.br, nas melhores apresentações entre as 14 escolas que passarão pela Marquês de Sapucaí.

A votação do Tamborim de Ouro começa assim que a primeira escola do Grupo Especial entrar na Avenida,às 21h30 de domingo, e vai até as 14h de terça-feira.

A lista com os vencedores será divulgada na Quarta-Feira de Cinzas, dia 26. Como prêmio, cada vencedor levará para casa um Troféu Tamborim de Ouro.

Cobertura em tempo real

Cento e doze profissionais. O número expressivo deixa clara a dimensão da cobertura de O DIA neste Carnaval. Serão quase 100 horas de cobertura nas principais plataformas de informação, começando hoje com as escolas da Série A, e terminando na terça-feira, quando a última escola do Grupo Especial cruzar a Sapucaí.

Na rua, o time de repórteres e fotógrafos do impresso, do site (www.odia.com.br) e das redes sociais cobrirá diretamente os desfiles na Avenida, na Intendente Magalhães e ainda os blocos espalhados pela cidade, com o apoio de diagramadores, redatores, infografistas e editores.

Um grande esquema logístico foi montado para levar aos internautas, em tempo real,tudo o que rolar na folia. A colunista Fábia Oliveira também estará de plantão contando tudo sobre o Carnaval das celebridades.

Outro diferencial no site será a interatividade com o público. Uma área especial vai permitir ao público interagir, marcando fotos e vídeos nas redes sociais com a hashtag '#odianafolia'.

As atrações no Camarote O DIA



Lounges, bares, painéis para fotos, estações de drinks, palco para shows e visão privilegiada para a Passarela do Samba, no Setor 4, considerado o melhor da Sapucaí. Essas são algumas das atrações do camarote 'O DIA na Folia’, que o jornal O DIA terá junto com a Moda Favela e apoio da Fábrica de Bolo Vó Alzira,além da Estação Primeira de Mangueira.

Serão 1.359 metros quadrados, que terão como musa a rainha da bateria da Mangueira, Evelyn Bastos. O ambiente, decorado com grafites que representam as favelas cariocas, terá um palco dedicado a apresentações de ritmistas e rodas de samba. Além disso, a hashtag #camaroteodianafolia servirá para o público interagir e saber de tudo o que acontece no local.