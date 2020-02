Chegou a hora dos blocos de quem foge do Rio no Carnaval

Apesar de muitos cariocas curtirem o Carnaval, tem gente que prefere meter o pé na estrada e fugir da folia do Rio de Janeiro. Nas próximas 48 horas, 73.600 pessoas deixarão a cidade pela Rodoviária do Rio em busca de sossego. Desse número total, 39.400 passageiros vão viajar hoje e o restante amanhã.

Em relação à quantidade de ônibus, serão 2.080 veículos partindo do Rio nos próximos dois dias. Vale ressaltar que, desse total, foram disponibilizados 1.040 ônibus extras, sendo 570 hoje e 470 amanhã. Esse número demonstra a alta procura dos passageiros para sair da muvuca do Carnaval carioca.

Segundo a assessoria da Rodoviária do Rio, os destinos mais procurados pelos passageiros são Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos; Paraty e Ilha Grande, na Costa Verde; Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, na Região Serrana; Mendes e Casimiro de Abreu, no interior.

Quem prefere sair do estado procura mais por Juiz de Fora (MG) e a cidade de São Paulo (SP). Para os que preferem ir de carro, preparem-se. Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal do Rio, 160 mil veículos devem passar pelas principais rodovias federais do Rio de Janeiro até amanhã.

Já o povo que não curte Carnaval, mas vai ficar no Rio de Janeiro, há diversas alternativas aos blocos. Entre as opções tem o tour do Maracanã, praias mais afastadas, piquenique no Parque Lage ou na Quinta da Boa Vista, Museu do Amanhã, trilhas como a da Pedra Bonita, passeio de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas,

cinema para ver os vencedores do Oscar; entre tantos outros programões (claro, se você conseguir furar o paredão dos blocos de rua!).

* Estagiário sob supervisão de Alexandre Machado