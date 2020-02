Briga entre Gracyanne Barbosa e Viviane Araújo continua

Gracyanne Barbosa está focadíssima no carnaval e promete arrasar na avenida, mas ela garante que não quer aparecer mais do que as outras rainhas de bateria. Segundo a musa, existe cada vez menos rivalidade entre as mulheres e todas estão se mostrando cada vez mais unidas. O problema é que uma das rainhas de bateria mais visadas do carnaval é Viviane Araújo, que possui uma antiga desavença com Gracy por causa de Belo.

"Estou muito feliz que o carnaval está mostrando as mulheres mais unidas. Principalmente as rainhas de bateria, porque todo mundo acha que é uma guerra. Muita gente acha que nós nem nos falamos. Todas se falam, com exceção da Viviane [Araújo] e eu. Mas isso é uma outra questão”, comentou Gracyanne Barbosa ao G1.

A atual mulher de Belo espera que essa situação mude nos próximos anos. “Espero que com ela tenha um ponto final. Da minha parte eu acharia incrível. Mas também não depende só de mim. Se não for no carnaval de 2020, que seja no próximo ou até mesmo fora do carnaval. Eu prezo sempre pela paz e pela união. E essa união só faz bem para o carnaval. Cada vez mais mulheres unidas e não só no carnaval. É uma luta diária.”

O desentendimento entre as rainhas de bateria começou fora do carnaval. O pivô da desavença é o cantor Belo. Isso porque, Viviane Araújo viveu com o pagodeiro por nove anos – incluindo o período em que ele passou preso. Em 2007, o namoro terminou de forma conturbada e, logo, Belo engatou em um relacionamento com Gracyanne Barbosa.