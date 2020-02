Prefeito Marcelo Crivella visita Sapucaí e garante que Avenida está preparada para desfiles

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve na manhã desta sexta-feira no Sambódromo e garantiu que o local está preparado para receber os desfiles das escolas de samba do Grupo de acesso, que começa hoje a noite.



Questionado sobre o temporal que pode atingir a cidade à noite, disse que funcionários da Comlurb realizaram a limpeza do rio Papa Couve, que passa embaixo da Marquês de Sapucaí.



"A gente pede para que todos tenha a consciência de não jogar o papel no chão. Se jogarem o mínimo possível no chão, a chuva vai levar pra perto dos bueiros e pode acontecer o que houve no ano passado. Está tudo lindo e preparado”, garantiu.



Sobre sua presença no Sambódromo, o prefeito garantiu que vai acompanhar o carnaval de Centro de Operações da Prefeitura. "Todo mundo diz que o prefeito é crente e por isso não gosta de carnaval. É uma festa popular. O prefeito vai acompanhar a festa do nosso CORmarote", brincou.