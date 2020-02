Mais de 44 mil PMs estarão nas ruas para garantir a segurança em todo estado

Rio - Para garantir a segurança durante o Carnaval 2020 em todo o estado, a Polícia Militar mobilizará 44.753 policiais e 1.242 viaturas no Estado. A operação especial começa na sexta-feira e se estenderá até quarta-feira.

De acordo com a corporação, a novidade deste ano será a atuação de policiais do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, que estarão presentes nos blocos de rua para orientar, prevenir e intervir em casos de violência contra mulher.



Como aconteceu nos anos anteriores, a área da Cidade Nova, onde estão localizados o Sambódromo e o Terreirão do Samba, receberá atenção especial, principalmente durante a noite e madrugada, não só na área do desfile como em toda a região de acesso, inclusive com apoio de tropas de unidades especiais. Somente para essa área, serão empregados por dia 600 policiais. Viaturas estarão posicionadas em locais estratégicos.



De sexta-feira a 2 de março, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai reforçar o policiamento nas rodovias estaduais neste feriado prolongado, seguindo as diretrizes do programa Viagem Segura, implantado com sucesso no ano passado. Um total de 2.676 policiais rodoviários estaduais estarão atuando nos 6 mil quilômetros da malha rodoviária do estado.



Além do reforço de estradas estaduais, será mantida a parceria da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para ampliar o patrulhamento das rodovias federais, que cortam áreas estratégicas do estado, como Baixada Fluminense, Costa Verde e Leste Fluminense em direção à Região dos Lagos.



Na capital, além do entorno do Sambódromo, outras três áreas foram consideradas estratégicas: Centro, Zona Sul e bairros próximos à Avenida Intendente Magalhães, onde também há desfiles de escolas de samba e blocos de enredo.



Segundo a corporação, para montar o plano do carnaval deste ano, foram mobilizados efetivos de todas as unidades convencionais e especiais, assim como a convocação de policiais lotados em funções administrativas. Como de praxe, férias e folgas foram temporariamente suspensas. Do total de policiais empregados para atuar nos seis dias, 21.250 fazem parte do policiamento ordinário e 23.503 compõem o efetivo extraordinário.



UNIDADES ESPECIAIS



O Regimento de Polícia Montada (RPMont) atuará no entorno do Sambódromo, nos Arcos da Lapa e no Aterro do Flamengo, na Zona Sul e demais locais onde houver desfile dos chamados mega blocos. O Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) terá esquema especial para garantir o atendimento aos visitantes, atuando com policiais bilíngues nos principais pontos turísticos, como rodoviária, aeroportos e Sambódromo.



Além de contribuir no reforço ao policiamento ostensivo, as unidades do Comando de Operações Especiais (COE) da PM – BPChq (Batalhão de Choque), BAC (Batalhão de Ação com Cães) e GAM (Grupamento Aeromóvel) – serão empregadas em missões específicas. O BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) ficará de prontidão.



A atuação do GAM será permanente, sobrevoando a Região Metropolitana, com atenção especial para a orla, os blocos de rua, a região do Sambódromo e rodovias. O BAC estará presente com policiais militares e cães nos locais de maior concentração, como Cinelândia, Terreirão do (e demais áreas da Cidade Nova), Central do Brasil e estações do metrô de maior movimento.



O BPChq atuará na área externa do Sambódromo e, na Quarta-Feira de Cinzas, fará o policiamento na Praça da Apoteose durante a apuração das agremiações que participaram dos desfiles, podendo ser deslocado para quadras de escolas de samba.



O policiamento dos principais corredores viários de acesso ao Rio, como Avenida Brasil e Linhas Vermelha e Amarela, ficará a cargo do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), com apoio dos policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões). O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) vai reforçar o policiamento nas trilhas.



PATRULHA MARIA DA PENHA



Criado em agosto do ano passado, o programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida marcará sua presença no carnaval. Os policiais militares da PMP de todos os batalhões estarão atuando junto aos blocos, na Região Metropolitana e no interior. Os agentes distribuirão ventarolas impressas com objetivo de esclarecer os limites legais entre uma paquera e o assédio.



Entre as orientações consta a advertência de que importunação sexual é crime, passível de pena de reclusão de um a até cinco anos de prisão, de acordo com a Lei 13.718/18. Embora a estratégia de atuação seja de caráter preventivo e de conscientização, os policiais da PMP estarão prontos para intervir em casos de violência contra mulher em apoio aos seus companheiros de policiamento ordinário.