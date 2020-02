Single 'Vale Day' traz um manifesto divertido pelo direito da mãe curtir o Carnaval

Às vésperas do carnaval e do mês da mulher, o selo independente Mondé Musical lançou na última sexta-feira, o single 'Vale Day', um manifesto divertido, cheio de suingue e brasilidade, contra os famosos 'palpiteiros de plantão' que assombram mães que resolvem cair na folia longe dos filhos. A música é um samba com influências contemporâneas de música baiana.

Este é o primeiro trabalho da carioca Lílian Bonard, de 32 anos, que além de cantora é fotógrafa, designer e mãe. “Esse refrão veio quando eu estava sentada amamentando meu filho”, conta Lílian sobre o processo da canção. “Em seguida, falei da ideia com o meu marido que é produtor musical, gravamos e fizemos o clipe”.

A música é produzida por Gabriel Marinho, marido de Lílian, que também tocou percussão, programações e synths. Conta também com as participações de Marcus Vinicius Homem no baixo, violão e cavaquinho, além de Délio Neri, pai de Lílian, no Sax Alto.

“Além de todas as obrigações que a sociedade já impõe a nós, mães, a última coisa que precisamos é alguém atrelando a responsabilidade de um filho exclusivamente a gente. Toda mãe merece uma rede de apoio”, explica Lílian que também dirigiu e atuou no próprio clipe que já está disponível no Youtube e em todas as plataformas de streaming.



Na última terça-feira, Lílian esteve no programa Encontro, com Fátima Bernardes, falando um pouco sobre a concepção da música.