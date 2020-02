Carnaval da Lata: Foliões criam campanha para evitar garrafa de vidro

Rio - É cena recorrente no carnaval carioca: a multidão toma as ruas atrás dos blocos, mas deixa no chão as garrafas de vidro vazias. Os perigos são muitos e vão desde um folião pisar num caco ao uso do objeto como arma para brigas e assaltos. Diante desses riscos, foliões decidiram criar a campanha 'Carnaval da Lata', que incentiva a venda e o consumo de cervejas de lata. A hashtag #carnavaldalata ganhou as redes sociais na última semana e tem mudado o comportamento de quem vai aos blocos.

O nome é uma referência ao Verão da Lata, em 1987, quando centenas de latas de maconha que caíram de uma embarcação estrangeira apareceram nas praias do Rio de Janeiro. Desta vez, a lata é protagonista do carnaval. Dados divulgados pela campanha dão conta de que mais de 98% das latas de alumínio são recicladas no Brasil. "Eu vinha provocando músicos, foliões, outros organizadores de blocos a discutir este tema. Isso já dura três anos. Mas neste ano, por ficar sabendo dos episódios de violência, convoquei uma galera para discutir temas como segurança e consciência durante os cortejos", explica Eduardo Pereira, advogado, professor e frequentador do Boi Tolo. Ele é um dos idealizadores do Carnaval da Lata e alerta que a cerveja de garrafa, além dos perigos óbvios por conta do vidro, é mais fácil de ser adulterada pelos distribuidores.

"Na primeira reunião ficou bastante latente o fato de falsos ambulantes estarem praticando crimes de várias maneiras. Uma dessas reclamações foi o consumo de cervejas em garrafa, que estava acarretando práticas como possíveis adulterações na bebida, uso de garrafas como armas para roubos e também para pequenos conflitos desnecessários. Como plano de ação, pensamos em fazer campanhas pedagógicas que fizessem com que todos pudessem optar pela lata e não pela garrafa".