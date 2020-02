Inocentes de Belford Roxo homenageia hoje a maior artilheira da Seleção Brasileira

Com o rosto iluminado pelas coloridas alegorias, a jogadora de Marta da Silva acompanha com encanto todos os carros utilizados no desfile da Inocentes de Belford Roxo, escola de samba do Grupo A que decidiu homenagear a futebolista e contar sua história do interior de Alagoas para o mundo. Na véspera do desfile, o primeiro de hoje, Marta visitou o barracão da escola, no Centro do Rio, e não mediu esforços para conter a emoção.

"Eu jamais imaginei que a minha história seria contada no palco da maior festa do nosso país, o Carnaval. Sem dúvida, mais um sonho realizado, e eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que isso aconteceria na minha vida. É muito gratificante", comentou, com lágrimas nos olhos. Os carros contam toda a trajetória da jogadora, desde o pequeno município de Dois Riachos, ao título de melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA.

Acostumada com gramados do mundo inteiro, a rainha de chuteiras muda de ambiente e vai conhecer o estádio das escolas de samba pela primeira vez, e direto como protagonista da festa. Mas ela não vai embarcar sozinha.

"Meus irmãos, minha mãe, minha madrinha e alguns amigos de infância vão desfilar comigo. Quando eu contei para a minha mãe, ela começou a chorar, e eu falei: 'Agora, a senhora tem que aprender o enredo e começar a dançar'", contou. Segundo ela, seu estado natal também vibra e se orgulha da homenagem a uma das maiores jogadoras do mundo.

Para Marta, faltam palavras para as alegorias, e a visão do barracão se mistura com as lágrimas de emoção. "O carnavalesco Jorge Caribé está arrasando nas fantasias e nas alegorias, e eu acredito que o pessoal vai gostar do que vai ver na avenida", afirmou, orgulhosa.