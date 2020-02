Problemas em alegorias e fantasias marcam primeiro dia dos desfiles da Série A

Rio - Terminou o primeiro dia de desfiles da Série A e o clima que ficou no ar é que a campeã ainda não passou e o que foi visto na Avenida gerou desespero aos torcedores do Império Serrano, que fez uma apresentação irreconhecível, totalmente distante da bela história da agremiação da Serrinha.



Neste sábado, a partir das 22h30, passam mais sete escolas pela Avenida: Sossego, Inocentes de Belford Roxo, Bangu, Santa Cruz, Imperatriz, Unidos de Padre Miguel e Império da Tijuca.

Vigário Geral - Depois de 21 anos, a Vigário Geral voltou a desfilar na Sapucaí. Chegando da Intendente e abrindo o primeiro dia de desfiles, depois de uma chuva forte, a escola apresentou problemas estéticos com carros e fantasias com problemas de acabamento. *

ROCINHA - Segunda escola a cruzar a Marquês de Sapucaí na noite desta sexta-feira, a Acadêmicos da Rocinha apostou em uma estética simples e de fácil leitura para contar a trajetória de Maria Conga, através do enredo “A guerreira negra que dominou dois mundos”, o que rendeu no melhor resultado plástico da escola desde o desfile de 2017, quando homenageou o carnavalesco Viriato Ferreira. No entanto, problemas de locomoção no abre-alas e na última alegoria comprometeram a evolução da tricolor de São Conrado, que abriu dois buracos em frente a módulos de julgamento. A agremiação encerrou sua apresentação com 54 minutos. *