Céu na Terra comemora 20 anos com tradicional cortejo em Santa Teresa

Rio - Foi dada a largada para o Carnaval 2020. Os blocos começaram cedo, na manha deste sábado, em toda cidade do Rio. O tempo nublado e a previsão de chuva não desanimaram os foliões, que foram para as ruas pular Carnaval.



Nas ladeiras de Santa Teresa, os foliões se concentraram no Largo dos Guimarães para aproveitar o bloco Céu na Terra, que neste ano comemora 20 anos. A concentração começou por volta das 7h30 e o tema deste ano é "o céu abraça a terra, deságua o Rio na Bahia".



Entre o público, havia pessoas de todas as idades e vestidas das mais variadas fantasias. Entre os temas mais usados estavam críticas ao governo, problemas referentes a água mineral, ao coronavírus e fantasias super coloridas, com arcos floridos.



A pesquisadora de mercado Camila Rameck, 27 anos, decidiu ir fantasiada de urna eletrônica. "Quis vir assim, pois o voto é determinante saber para dar um beijo neste Carnaval", conta ela, que disse que não perde o bloco que desfila nas ruas de Santa Teresa. "São os melhores. Acho incrível demais", afirma.



A bancária Mayra Dias, 29, disse que não tem como não se contagiar com o Carnaval. "Época para usar todo o glitter do mundo. É a melhor época do ano" disse.



O economista Felipe Miguel, 28, disse que Carnaval é uma forma de se manifestar. "Vim fantasiado de água mineral como forma de protesto pelo que está acontecendo no nosso estado", disse.