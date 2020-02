Confira as fotos do primeiro de Carnaval no camarote 'O DIA na Folia'

Rio - O primeiro dia de Carnaval no camarote "O DIA na Folia" foi bastante animado. A roda de samba que aconteceu nos intervalos dos desfiles deu o tom. Evelyn Bastos, rainha de Bateria da Mangueira, abrilhantou a festa. A musa, que também é rainha do camarote, deu uma palhinha do que estar por vir no desfile da Estação Primeira com muito samba no pé.Com o tema "Favela", o espaço conta com dois andares, cerca de 1,4 mil metros quadrados e tem visão privilegiada para a avenida. Até o quinto dia de festa, quando ocorre o tradicional desfile das campeãs, 3,5 mil pessoas passarão por lá.A cobertura também acontece no Instagram @odiaonline