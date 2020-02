Mangueira esquenta os tamborins com tradicional feijoada

Rio - A tradicional Feijoada Oficial da Mangueira 2020 balançou os salões do elegante hotel Vila Galé, na Lapa, região Central do Rio de Janeiro e recebeu foliões, hóspedes e figuras do Carnaval com um cardápio especial assinado pelo chefe Ribamar Braga.



“Montamos uma estrutura para 250 pessoas. Algo exclusivo para nossos hóspedes e convidados. Depois da feijoada, muito samba com o Grupo Só Damas e com a bateria da Mangueira”, explica Fernanda Santos, gerente geral do hotel Vila Galé Rio de Janeiro.



A rainha Evelyn Bastos chegou ao lado do marido Marcelo Coutinho e falou da expectativa sobre defender as cores verde e rosa a frente da bateria.



“Estou tranquila. Fico ansiosa quando acordo no dia. Tenho certeza que vai dar tudo certo mais uma vez. É um desfile muito bonito, muito tocante, emocionante. Queremos passar uma mensagem de amor para todas as pessoas”, diz a rainha.



“Estamos na reta final. E o momento muito tenso. O quesito avenida é decisivo. Nosso enredo fala de Jesus. Estamos preparados, fantasias entregues e ensaiados. A disputa é quesito e décimo por décimo e, com todo respeito às coirmãs quem sabe não trazemos bicampeonato?”, comenta o presidente da agremiação, Elis Riche.



Componentes já começaram a preparação



“É a melhor possível. A escola preparou um grande desfile e tem trabalhado muito e a a gente quer colocar em prática tudo o que treinamos nesses últimos meses, diz a primeira porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira, Squel Vieira, que chegou acompanhada de Matheus Olivério, o primeiro mestre-sala da escola.



“É uma emoção muito forte e representar a Mangueira e essa comunidade toda é uma responsabilidade muito grande. Agora, é a hora de abrilhantar a nação mangueirense e também aproveitar a folia. É Carnaval”, afirma Olivério.



Chacal do Sax colou a galera pra dançar com um pout pourri de marchinhas de Carnaval.



“Mais um ano aqui na Feijoada da Mangueira, que é a cara do Rio”, que trouxe a esposa Ingrid Milagre e a filha Luísa, de um aninho.