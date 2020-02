Sábado de Carnaval tem um milhão de foliões nas ruas do Rio

Rio - O sábado nem terminou e cerca de um milhão de pessoas animam as ruas da cidade, de acordo com a Riotur. Só o centenário Cordão da Bola Preta levou 630 mil foliões ao Centro do Rio. Outros 57 blocos desfilam até o fim da noite. Pela manhã, muita empolgação com Céu na Terra; Amigos da Onça; Escangalha e Carrossel de Emoções. À tarde, a festa seguiu com Banda de Ipanema e Barbas, na Zona Sul, e o bloco Elymar para Pular, do cantor Elymar Santos, em Ramos, na Zona da Leopoldina.

Galeria de Fotos Os foliões Paulo Rocha, Roberto Lima, Marcelo Damasceno no Bloco Banda de Ipanema Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense, na foto acima Jessica luz Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense,na foto acima Jord Guedes Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Terreirada Cearense Luciano Belford/Agência O Dia Bloco Céu na Terra, em Santa Teresa Gilvan de Souza / Agência O Dia Bloco Céu na Terra Gilvan de Souza / Agência O Dia Bloco Prata Preta Gilvan de Souza / Agência O Dia Pantera Negra na multidão do Bloco Prata Preta Gilvan de Souza / Agência O Dia Bloco Multibloco Gilvan de Souza / Agência O Dia Bloco Multibloco Gilvan de Souza / Agência O Dia Bloco Bola Preta, no Centro Gilvan de Souza / Agência O Dia

Na sexta-feira, mesmo debaixo de chuva, quase 70 mil pessoas curtiram os blocos. Eram previstos 22 desfiles, mas por conta da chuva três não saíram. Os destaques da sexta foram o Rola Preguiçosa e Carmelitas que arrastaram 30 mil e 18 mil foliões, respectivamente. À noite, na abertura dos desfiles da série A, sete escolas atravessaram Passarela do Samba e empolgaram o público.

Onze mil turistas desembarcam no Píer Mauá



Este mês, mais de cem mil turistas chegam pelo mar em 12 transatlânticos. Entre os dias 21 e 24, o Rio recebe mais de 27 mil visitantes, sendo 11 mil apenas neste sábado de Carnaval, em quatro embarcações sendo duas delas internacionais (Buenos Aires e Montevidéu). Há previsão de uma injeção de US$ 30 milhões na economia carioca só no mês da folia. Esta já é considerada a melhor temporada de navios internacionais em 20 anos.