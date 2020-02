Boitatá, Boi Tolo e Toco Xona desfilam no Rio, que tem mais de 50 blocos neste domingo

Rio - O tempo nublado não desanimou os foliões, que já estão curtindo os blocos da cidade na manhã deste domingo. Ao todo, serão 55 blocos de rua autorizados pela Prefeitura desfilando pelas ruas do Rio, como o Cordão do Boitatá, o Bangalafumenga e o Toco Xona. Há ainda os blocos não oficiais, como o Boi Tolo e a Charanga Talismã.

Às 7h, começou o Boi Tolo, conhecido por começar em diversos pontos da cidade e nunca acabar, e o Toco Xona, o primeiro bloco LGBTI+ do Rio de Janeiro. Às 8h, foi a vez da Charanga Talismã arrastar uma multidão de foliões para a Vila Kosmos, na Zona Norte. Já o Bangalafumenga, que estava programado para começar às 9h, atrasou por conta da forte chuva que atingiu o palco montado no Aterro do Flamengo na noite de sábado.

Confira a lista completa dos blocos autorizados pela Prefeitura do Rio:

Blocos da Zona Sul

8h - Toco-Xona, Flamengo, Aterro do Flamengo



9h - Bangalafumenga, Flamengo, Aterro do Flamengo



10h - Bloco Areia, Leblon, Av. Delfim Moreira



10h - Fanfinha - Fanfarani Infantil, Botafogo, Praça Chaim Weizmann



10h - Laranjada Samba Clube, Laranjeiras



11h - Banda Du Rio, Copacabana, Av. Atlântica 4240



13h - Carnavalesco Pela Saco, Botafogo, Praça Corumbá



14h - Que Merda É Essa?, Ipanema, Rua Garcia D'avila 170



14h - Bloco Folia do Galo, Copacabana, Rua Júlio de Castilhos



15h - É do Pandeiro!, Laranjeiras, Praça São Salvador



15h - Bambas do Catete, Catete, Rua do Catete 151



15h - Banda do Lidinho, Copacabana, Praça do Lido



15h - Fanfarani, Botafogo



16h - Banda do Bairro Peixoto, Copacabana



16h - Simpatia É Quase Amor, Ipanema, Rua Teixeira de Melo



17h - Bloco Cultural Ai Que Vergonha, São Conrado, Av. Pref. Mendes de Morais



18h - Banda do Choppinho da Paula Freitas, Copacabana, Rua Paula Freitas



19h - Coração das Crianças, Rocinha, Estr. da Gávea 427



Zona Norte

11h - Quer Swingar Vem Pra Cá, Vila Isabel, Praça Barão de Drumond



15h - Bloco Marcha Nerd, Tijuca, Praça Cmte. Xavier de Brito



16h - Bloco do Limão do Picareta, Honório Gurgel, Rua Jurubaiba



16h - Bloco Chega Mais, Piedade, Rua Padre Manuel da Nóbrega



16h - Banda Vem Comigo, Vila Cosmos, Rua Itacambira



17h - Birita Mas Não Cai, Madureira, Estrada do Portela 446



17h - Cabrito Mamador, Dendê, Rua São Sebastião



18h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco de Vila Isabel, Vila Isabel, Boulevard 28 de Setembro



18h - Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú, Grajaú, Praça Edmundo Rêgo



18h - Bloco do Boi de Anchieta, Anchieta, Praça Nossa Sra. de Nazaré



18h - Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria, Olaria, Rua Conselheiro Paulino 567



20h - Bloco Balanço do Pinto, Tijuca, Rua Pinto de Figueiredo 26



20h - Bloco da Tchetcheca, Engenho de Dentro, Rua Pernambuco 274



21h - Banda Raizes da Vila da Penha, Vila da Penha, Rua São João Gualberto



Centro

11h - Cordão do Boitatá, Centro, Largo do Paço



12h - É Tudo Ou Nada?!, Centro, Rua Camerino 185



15h - Bloco Toca Rauuul, Centro, Praça Tiradentes



16h - Carioca da Gema, Lapa, Rua dos Arcos 24



16h - Badalo de Santa Teresa, Santa Teresa, Rua Monte Alegre



17h - Banda da Amizade, Centro



17h - Bloco Porre Certo, Praça Seca, Rua Jerônimo Pinto



18h - G.R Banda da Conceição, Saúde, Praça Maj. Valo



Zona Oeste

9h - Bloco do Clareou, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 2970



9h - Bloco Buda da Barra, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 3.646



9h - Me Beija, Me Adota!, Barra da Tijuca, Praça São Perpétuo



13h - Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Estrada da Vendinha 3795



14h - Vem Que Eu Te Abraço, Padre Miguel, Rua Caridade 113



14h - G.R.E.S Princesinha do Recreio, Recreio dos Bandeirantes, Av. Lúcio Costa 16.410



17h - Grbc Alegria do São Bento, Padre Miguel, Praça das Juras



18h - Bloco Abraço do Urso, Santíssimo, Estrada dos Sete Riachos 382



18h - Coroinha, Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão



18h - Bloco do Boi "Só Falta Você ", Pedra de Guaratiba



19h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu, Bangu, Rua Acanto



19h - Bloco Carnavalesco Caras de Tigre de Bangu, Bangu, Rua Ribeiro de Andrade 270



20h - Queima de Bangu, Bangu, Rua Agrícola



20h - Grbc Mocidade de Santíssimo, Bangu, Rua Boiobi



20h - Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba