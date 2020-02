Comlurb remove 48,9 toneladas de resíduos de blocos e Sambódromo neste domingo

Rio - A Comlurb removeu 34,9 toneladas de resíduos no Sambódromo, durante a noite de sábado e a manhã de domingo. De acordo com a companhia, 25,5 toneladas de resíduos foram na parte interna e nárea externa da Passarela do Samba, o total de lixo recolhido foi de 9,4 toneladas. O palco está limpo e preparado para receber o público na primeira noite dos desfiles do Grupo Especial.



A Companhia removeu até as 17h, 14 toneladas de resíduos dos blocos de rua que saíram neste domingo, sendo 4,3 toneladas no Bangalafumenga, e 3,1 toneladas no Areia. Na área da Intendente Magalhães, em Campinho, foram retiradas 7,5 toneladas de resíduos neste domingo.



A Comlurb realiza ainda a limpeza de bailes populares em diversos bairros da cidade. Na Cacuia e no Cocotá, ambos na Ilha do Governador, foram removidas, respectivamente, 3,6 toneladas e 660 quilos de resíduos na noite de sábado. No Largo do Bicão, na Vila da Penha, 1,3 tonelada, e na Rua Dias da Cruz, no Méier, 720 quilos.



As equipes do Lixo Zero voltaram às ruas neste domingo. Foram emitidas, até as 17h, 167 multas nos blocos Areia e Bangalafumenga, todas por urinar em vias públicas, no valor de R$ 607,54. A Companhia já registrou 640 infrações, sendo 581 por urinar em local impróprio e 59 por descarte irregular (R$ 221,75 cada), desde o pré-carnaval.