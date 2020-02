Domingo tem mais de 1,3 milhão foliões nas ruas do Rio

Rio - O domingo nem terminou e mais de 1,3 milhão de pessoas já curtiram os desfiles do Rio, de acordo com a Riotur. O fim de semana de Carnaval está animado e mais de 2 milhões de foliões já curtiram os blocos.



Neste domingo, o Bangalafumenga arrastou uma multidão de 500 mil pessoas no Aterro do Flamengo. Já na orla do Leblon, o Areia levou 385 mil pessoas para a praia. O Simpatia É Quase Amor (320 mil), o TocoXona (25 mil) e o palco do Cordão do Boitatá (80 mil) também foram destaque.



No sábado, o centenário Cordão do Bola Preta reuniu 630 mil pessoas no Centro do Rio e o Escangalha levou 50 mil foliões para o Jardim Botânico. O Carrossel de Emoções com 115 mil pessoas, a clássica Banda de Ipanema com 130 mil pessoas e o Amigos da Onça com 19 mil pessoas também mereceram destaque no dia de ontem.



Veja a parcial dos blocos de domingo:



Bangalafumenga - 500 mil

Areia - 385 mil

Simpatia É Quase Amor - 320 mil

Cordão do Boitatá (palco) - 80 mil

Toco Xona - 25 mil

BC Vermelho & Branco - 20 mil

Bloco É Tudo Ou Nada - 10 mil

Princesinha do Recreio - 8 mil

Que Merda É Essa - 6 mil

Laranjada Samba Clube - 4 mil

Bloco Quer Swingar - 500

Fanfinha - 500