Foliões torcem de arquibancada popular na Presidente Vargas

Rio - Foliões aproveitam a arquibancada popular montada na Avenida Presidente Vargas, na entrada da Marquês de Sapucaí, para assistir ao desfiles do Grupo Especial, que começa neste domingo. A primeira escola a entrar na Avenida é a Estácio de Sá, com início previsto para às 21h30.

João Victor Leitão, 11 anos, vem desde os 8 de Madureira, Zona Norte do Rio, com irmã, mãe e avó para assistir os desfiles do Grupo Especial na arquibancada popular montada na Presidente Vargas. A família é portelense, mas deixou o pequeno livre pra torcer para escola que o coração chamasse.

"Ele não tinha escola até o ano passado, mas com a vitória ele virou Mangueirense", conta a mãe Silvia Leitão, 34. A avó Maria Parecida, 62, e a irmã Maria Eduarda, 17, aprovaram o enredo da Verde e Rosa que vai trazer a história de Jesus Cristo nascido no Morro da Mangueira.



Já Cláudio Roberto, que trabalha com vendas, veio de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, torcer pela Viradouro.