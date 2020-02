Musa da Estácio de Sá usa fantasia sem material de origem animal

Rio - Musa da Estácio de Sá, Monique Rizzeto, 30 anos, vem com uma fantasia com 30 mil pedras. "Caprichei nas pedras, para não usar nada de origem animal", conta. Ela revela que reutilizou pedras e optou por adereços de acetato por conta das dificuldades financeiras desse Carnaval.



Monique já foi rainha de bateria da Tradição, da Vila Isabel, e agora estreia na Estácio de Sá, a primeira a desfilar pelo Grupo Especial neste domingo. A escola do São Carlos traz o enredo "Pedra", que mostra a utilização do mineral ao longo da história da humanidade.