Maraisa, sobre a segunda vez na Sapucaí: 'Sempre uma emoção incrível'

Rio - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, falou ao DIA sobre a emoção de estar no Sambódromo neste domingo, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. "É a nossa segunda vez na Sapucaí e é sempre uma emoção incrível. A gente fica sempre esperando ser convidado. É uma oportunidade de prestigiar a festa, porque um pouquinho a gente curte e um pouquinho a gente trabalha", disse ela.

Cantora Maraisa fará show em camarote de cervejaria neste domingo.#ODiaNaFolia pic.twitter.com/UJy4z92qNU — Jornal O Dia (@jornalodia) February 24, 2020

A dupla fará um show no camarote de uma cervejaria. "É uma festa muito grandiosa que todo brasileiro tem que prestigiar e ter muito orgulho. As escolas têm um processo criativo de encher os olhos, a gente vê que a união faz a força. Ano passado eu não vim, assisti pela TV e esse ano eu estou aqui, graças a Deus".