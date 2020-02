Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, desfila neste domingo, primeiro dia do Grupo Especial, na Diretoria da Viradouro, acompanhado de Axel Grael.

Com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", a Vermelho e Branco de Niterói vai homenagear as ganhadeiras de Itapoã, escravas de ganho que atuaram até o final do século 19 e celebradas por sua tradição e resistência.