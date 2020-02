Surpresa! Estácio abre desfiles do Grupo Especial e Rosa Magalhães exibe todo seu talento de 50 carnavais

Rio - Na sua volta ao Grupo Especial, a Estácio de Sá abriu os desfiles do Grupo Especial, neste domingo, na Sapucaí. A carnavalesca Rosa Magalhães, que desfilou em cima da quinta alegoria, apresentou o enredo "Pedro" com fácil leitura nos carros alegóricos. O samba, contestado no pré-carnaval, teve um ótimo desempenho.



A escola apresentou um imponente carro abre-alas com o Leão, símbolo da vermelho e branco, no meio de fósseis. Aliás, a abertura estaciana deixando o público de boca aberta com o bom gosto do primeiro carro e das fantasias. O conjunto alegórico oscilou. A partir do terceiro ficou nítida a falta de dinheiro para produção. Apesar disso, Rosa segurou forte e foram poucos os problemas de acabamento.



Porém, em algumas alas, a Estácio ficou devendo na leitura do enredo. O contrário aconteceu no conjunto de alegorias. A escola vacilou no quesito "Enredo" por deixar três alas invertidas das apresentadas no roteiro distribuído aos julgadores.



No carro de som, o experiente cantor Serginho do Porto comandou com perfeição o andamento da escola, junto com a bateria "Medalha de Ouro", de mestre Chuvisco. No último módulo de julgadores, a paradinha da bateria mexeu com o público. O encerramento deixou registrado o tamanho da Estácio e sua importância na história do carnaval carioca, ou seja, mesmo vindo do Acesso, no meio da crise financeira, a vermelho e branco do morro de São Carlos fez um desfile digno de sua tradição.