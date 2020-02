Bateria da Viradouro terá duas mulheres saindo de um tambor em desfile

Rio - Atual vice-campeã do Grupo Especial, a Unidos do Viradouro vai levar uma novidade para a Sapucaí neste domingo. Duas mulheres vão sair do tambor da escola de Niterói, que é a segunda a desfilar neste domingo.

Com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", a escolha de samba de Niterói busca o segundo título do Grupo Especial. A agremiação não é campeã desde 1997. Os carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira assinam o desfile.