Lorena Improta, musa da Viradouro, fala sobre carnavais do Rio e Bahia

Rio - Lorena Improta, musa da Viradouro, também desfila no Carnaval da Bahia. Há dois anos na Viradouro, ela conta que a única semelhança entre as duas festas é a alegria. Nascida e criada na Bahia, ela conta que são dois meses de agenda cheia e preparação física e de nutrição para conciliar os dois carnavais.



Nesta noite, ela está sob corticóide depois de ter uma crise alérgica. Lore Improta se diz feliz por representar a Rainha do Carnaval de Itapuã. "Friozinho na barriga e emoção muito grande", conclui ela.