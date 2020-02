'Raiva faz evoluir, enquanto o ódio nos diminui', diz Humberto Carrão

Rio - O ator Humberto Carrão será uma das faces de Jesus da Mangueira no segundo carro do desfile: O templo transformado em mercado.



"Sou um Jesus mais radical, que expulsa os mercenários do templo. É importante também lembrar da raiva de Jesus. Raiva faz evoluir, o ódio diminui", diz.



O ator sairá como destaque, por isso não lhe exigiu muito trabalho de preparação. "O Leandro achou importante um ator para está gesticulação de raiva", conta Carrão, segundo ele, Mangueira desde criancinha.