Ísis Valverde chegando ao camarote N1.#ODiaNaFolia pic.twitter.com/7QB5e1DxpA — Jornal O Dia (@jornalodia) February 24, 2020

Rio - Isis Valverde chegou ao camarote N1, na noite deste domingo, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, acompanhada do marido André Rezende. Eles posaram para fotos e a atriz comentou sobre pensar ser rainha de bateria. "Com certeza. Acho lindo, mas sempre estou enrolada com alguma gravação e não consigo", disse."Sempre aplaudi minhas amigas lindas, rainhas que arrasam muito e hoje estou aqui para fazer o mesmo", completou.Isis afirmou ainda que não sabia como seria sua roupa. "Experimentei hoje, em cima da hora". Sobre ter mais filhos, ela é mae de Rael, de um ano, a atriz foi taxativa: "Acho que parei por aqui".