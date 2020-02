Alcione se sente mal antes de desfile da Mangueira na Sapucaí

Rio - Uma das mangueirenses mais famosas, a cantora Alcione, de 72 anos, se sentiu mal, antes do começo do desfile da escola de samba na Marquês de Sapucaí. Apesar disso, ela vem para o desfile. A Marrom vem no mesmo carro do cantor e compositor Nelson Sargento, de 95 anos.

A Mangueira é a terceira escola de samba a desfilar neste domingo. Atual campeã, a agremiação verde e rosa tenha conquistar mais um título no Grupo Especial do Carnaval do Rio.