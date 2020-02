Lívia Andrade estreia como rainha de bateria na Tuiuti

Rio - Lívia Andrade, rainha de bateria da Tuiuti, disse que está curiosa para saber o que vai sentir desfilando pela primeira vez como rainha de bateria de uma escola de samba do grupo especial do Rio. Sobre a estreia no Carnaval carioca, Lívia disse estar ansiosa: "Nem consigo mensurar minha expectativa e emoção. Acho que só vou conseguir depois que acabar o desfile", disse ela, que vem como rainha do mar.

A escola de São Cristóvão é a quarta a desfilar neste domingo, primeira noite do Grupo Especial, e falará sobre a ligação entre São Sebastião e Dom Sebastião.