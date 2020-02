Carnaval: 491 pessoas são atendidas na primeira noite de desfiles do Grupo Especial

Rio - As equipes dos sete postos pré-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Sambódromo realizaram 491 atendimentos na primeira noite de desfiles do Grupo Especial, entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira. Vinte e um pacientes precisaram ser transferidos para unidades da rede pública.



Nas três noites de desfiles na Marquês de Sapucaí, os postos médicos da SMS já atenderam 967 pessoas e realizaram 46 remoções. Os números são superiores aos do mesmo período do carnaval de 2019, quando, de sexta a domingo, foram realizados 826 atendimentos e 37 remoções. Os principais motivos para atendimento foram pequenos traumas ortopédicos, intoxicação alcoólica e mal estar.



Já no posto de vacinação contra o sarampo, que funciona no setor 7, no estande da Vigilância Sanitária, 194 pessoas foram vacinadas. No total, 301 pessoas já receberam a vacina, entre sábado (segunda noite da Série A) e domingo. Nesta segunda, o posto de vacinação funciona das 17h às 23h.



Os postos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão). Ao todo, contam com 32 leitos – sendo oito de suporte avançado de vida – e 145 profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de operação/coordenação) se revezando nos plantões. Em cada dia, o plantão tem em média 30 médicos, 17 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem. O funcionamento é das 18h30 (exceto no desfile das escolas de samba mirins, na terça, quando começa mais cedo) até a dispersão total de público.



Carnaval de rua

A Secretaria Municipal de Saúde também está atuando no carnaval de rua, compostos de atendimento médico montados nas principais áreas de desfiles de blocos, e realizando ações de vacinação contra o sarampo. Neste domingo de Carnaval (23) os postos médicos da SMS, que atendem aos blocos de rua em Ipanema, Copacabana, Largo da Carioca e Praça Ana Amélia, realizaram 136 atendimentos. Seis pessoas precisaram de transferência para unidades da rede pública.



Para vacinar os foliões contra o sarampo foram montados três postos, localizados na Praça General Osório, em Ipanema, Praça Antero de Quental, no Leblon e na estação Jardim Oceânico do metrô, na Saída Mar, na Barra. No domingo, um total de 607 pessoas foram vacinadas contra a doença, sendo 294 em Ipanema, 210 no Leblon e 103 na Barra da Tijuca.



A Secretaria Municipal de Saúde atua durante todo o período de carnaval com ações de assistência no Sambódromo e no Carnaval de Rua, e de prevenção, com vacinação contra o sarampo, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis e Aids - incluindo distribuição de preservativos - e de fiscalização da Vigilância Sanitária.