Detran.RJ faz campanha sobre consciência dos foliões neste Carnaval

Rio - O bloco do Detran.RJ levou a campanha "Mais segurança, mais folia" para a Marquês de Sapucaí neste domingo, primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do grupo Especial do carnaval carioca e continua na noite desta segunda-feira.



Agentes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito abordaram os foliões que estavam no Sambódromo com mensagens educativas e orientações sobre segurança no trânsito. "Estamos presentes em todo o Carnaval do Rio, fazendo ações de conscientização, ensinando cidadania e segurança no trânsito. O objetivo é conscientizar os jovens, adultos e crianças em relação à combinação de álcool e direção”, afirmou o presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos.



Gisele Lemos foi ao Sambódromo assistir às escolas de samba, mas também ouviu as orientações da campanha. "Acho superimportante o Detran estar aqui lembrando as pessoas para ter consciência no trânsito", disse ela, com seu porta-celular, brinde distribuído pelo departamento, em mão



O presidente do Instituto Cultural Candonga, o sambista Maurício de Jesus, filho do mestre Candonga, recebeu do presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos, a identidade social com o nome pelo qual é conhecido, Maurício Candonga. "Obrigado ao Detran e ao Governo do Estado por resgatarem o nome daqueles que fizeram muito pela cultura do Rio de Janeiro", agradeceu.



Coordenador de Educação para o Trânsito, Allan Borges lembrou as mensagens da campanha: "O importante é conscientizar cada folião sobre os riscos de beber e dirigir, falar ao celular enquanto dirige. Vamos ter consciência porque bebida e direção não combinam e direção e telefone também não", comentou.



Além do Sambódromo, a campanha está nos blocos, nas redes sociais do Detran, em bancas de jornais e em meios de transporte como o metrô e o VLT. O objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível e reforçar o papel social e educativo do departamento.



Veja onde encontrar:



Bloco: Que pena, amor

Data: segunda-feira (24)



Bloco: Sargento Pimenta

Data: Terça-feira (25)

Bloco: Carnaval do Campo de São Bento, em Niterói

Data: Terça-feira (25)

Bloco: Orquestra Voadora, no Rio de Janeiro

Data: Terça-feira (25)