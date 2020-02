Problemas na evolução prejudicam agremiações

Na primeira noite do Grupo Especial, as arquibancadas da Marquês de Sapucaí também viram passar os desfiles da Estácio de Sá, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e União da Ilha. Das quatro escolas, a que mais empolgou o público foi a União da Ilha. Com o enredo 'Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!', a agremiação abordou os problemas enfrentados por moradores de favelas, como miséria, violência e falta de educação de qualidade. Porém, problemas de evolução, que resultaram num grande buraco no meio da Avenida, fizeram a escola terminar o desfile com um minuto de atraso.

O carro abre-alas foi o que mais chamou atenção do público. Ele trazia quatro helicópteros acoplados nas laterais, que simbolizavam o voos rasantes das aeronaves, de onde agentes das forças de segurança efetuam disparos durante operações policiais nas comunidades do Rio. A representação impressionou a foliã de São Paulo Gracy Medeiros, que assistia da arquibancada: "Sobrevoam as favelas tão baixinho assim?", comentou.

Problemas na evolução dos componentes também prejudicaram o desfile da Grande Rio, que contou a história de Joãozinho da Gomeia, pai de santo negro e gay que atendia políticos e celebridades em seu terreiro, em Duque de Caxias. Apesar da exuberância das alegorias e alas, a agremiação deixou alguns buracos na pista e seu abre-alas entrou desacoplado na Avenida.

Os pontos altos da Grande Rio foram a bateria, que empolgou o público com uma paradona com ritmos afro, e a Comissão de Frente. Assinada pelo casal Helio e Beth Bejani, ela trouxe representações de orixás e índios. "O público ficou encantado. Acredito que os eventuais problemas de evolução não vão nos prejudicar", disse Beth Bejani.

Apesar de não ter empolgado o público, a Paraíso do Tuiuti se destacou pelo bom gosto do carnavalesco João Vitor Araújo, em fantasias e alegorias exuberantes e impecáveis. Na Comissão de Frente, a encenação do encontro de São Sebastião com Dom Sebastião impressionou pelo realismo.

Já a Estácio de Sá apresentou um desfile morno. A empolgação dos componentes não contagiou o público e houve inconsistências nas alegrias, que caíam de qualidade conforme a evolução da escola na Avenida.