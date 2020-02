Aniversariante, musa da Vila Isabel espera belo desfile e título do Carnaval

Rio - Dandara Oliveira, musa da Vila Isabel, fantasiada de prosperidade cardeal, que representa toda a vitalidade e vigor da capital Brasília, um novo horizonte.



Com 25 anos desfilando pela escola do Morro dos Macacos, completados hoje, Dandara só pede uma coisa: "Ser campeã do carnaval, lógico. Para poder comemorar depois essa marca" , falou.