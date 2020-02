Baile para 1 milhão de pessoas no Centro do Rio

Um baile para mais de um milhão de pessoas a céu aberto. Foi o que a cantora Ludmilla fez, ontem pela manhã, no Centro do Rio, à frente do bloco Fervo da Lud. Ao som de “Verdinha”, novo hit da cantora, o bloco superou até os tradicionais Cordão da Bola Preta e Banda de Ipanema, que teria, recebido juntos, segundo a Riotur, menos de 800 mil foliões.

Em seu terceiro ano seguido à frente do megabloco de Funk, Ludmilla comemorou o marco com os foliões: “Acabou de chegar no meu ouvido que alcançamos o recorde de público no Carnaval do Rio. Para uma garota lá de Duque de Caxias, lésbica, carioca e funkeira, tem noção? Eu amo vocês. Deus, você é demais”, comemorou.

A cantora chegou por volta das 9h no trio acompanhada da mãe, Silvana Oliveira, da esposa, Bruna Gonçalves, e de amigos. Entre eles, três atrações que chegaram a dividir o topo do trio elétrico com a cantora. O primeiro deles foi o cantor e compositor paulistano Vitão, que cantou em dueto com a funkeira alguns de seus hits como Embrasa e Complicado. O grupo de pagode Vou Pro Sereno e a MC Ravena também ajudaram levantaram a multidão. Diferente da edição do ano passado, marcada por brigas, confusões e até um término antecipado, o terceiro ano do bloco foi de segurança reforçada. Em entrevista coletiva antes da concentração, a cantora antecipou que o desfi le aconteceria com esquema de segurança especial.

Ao todo, 24 pontos de bloqueios foram coordenados por equipes da Polícia Militar. Nas barreiras, PMs faziam revistas individuais, com o uso, inclusive, de detectores de metais.

Os turistas de Natal, Yanke Maia, 23, Micaela Bandera, 22, Mariana Barros, 23, aprovaram a medida de segurança. “Só nos planejamos para vir esse ano porque soubemos do esquema reforçado. Passa muito mais segurança para o turista ver esse tipo de bloqueio com revista e detector de metais em blocos”, comenta Yanke.

Mesmo assim, algumas confusões aconteceram durante as três horas de folia no Centro do Rio. Em pelo menos três ocasiões, a própria Ludmilla alertou policiais sobre a atuação dos “brigões” no meio da multidão.