Escola mirim Corações Unidos do Ciep leva dois mil alunos à Sapucaí

Depois de quatro dias de desfiles das Escolas de Samba dos grupos de Acesso e Especial, nesta terça-feira aconteceu o desfile das escolas mirins. A escola Corações Unidos do Ciep foi a segunda a desfilar e levou dois mil alunos da Rede Municipal para a Marquês de Sapucaí. O enredo “Palhacices e Palhaçadas são retratos da vida – O fantástico mundo do circo” foi composto por professores e alunos do Ciep Graciliano Ramos, em Jardim América, que vieram no carro abre-alas.

A diretora do Ciep Graciliano Ramos, Isabela de Almeida Gomes, estava orgulhosa ao lado do primeiro carro da escola. "Cerca de 120 alunos participaram da confecção do samba-enredo, que aconteceu no meio do ano passado. Eles estão orgulhosos e eu mais ainda, porque eu acredito em escola com arte. Escola sem arte não é escola.", contou ela.



Já no carro abre-alas, Kaique David de 11 anos e estudante do 6º ano do Ciep Garciliano Ramos, um dos compositores do samba-enredo, contou estar muito orgulhoso. "Estou orgulhoso de terem escolhido o samba-enredo que eu ajudei a fazer e estou conseguindo realizar um sonho. É a minha primeira vez aqui no Sambódromo!".



Mesmo com toda a experiência, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Juan Carlos e Claudia Bragança ainda sentem um frio na barriga e sonham com uma escola do Grupo Especial. "Desfilo na Corações Unidos do Ciep desde os sete anos de idade. Tratar de um tema tão divertido como o circo, me faz desfilar mais alegre. Carregar o pavilhão nas costas é um peso até gostoso de carregar. Muito do que eu sou hoje eu aprendi com o samba, que conheci de perto todos esses anos na escola de samba mirim. Meu grande sonho é ser porta-bandeira da minha escola de coração, o Salgueiro, apesar de estar aberta a muitas outras escolas de samba", contou a porta-bandeira. Seu parceiro, Juan Carlos, também compartilha do mesmo sonho.



Criado no tradicional bairro do Catumbi, Sidclei Marcolino dos Santos, primeiro mestre-sala do Salgueiro, começou a se envolver com o carnaval aos sete anos de idade, quando passou a desfilar pelo bloco "Vai quem quer". "A Corações Unidos do Ciep foi muito importante na minha vida. Me tirou da vulnerabilidade. Sou muito grato pelo projeto. Muitos amigos meus de época de escola ou estão mortos ou presos. Eu hoje vivo do samba", ressaltou Sidclei.



Outras personalidades que já passaram pelo projeto foram Júlio César da Conceição Nascimento, mais conhecido como Julinho Nascimento, mestre-sala da Viradouro, e Phelipe Lemos Guedes, mestre-sala da União da Ilha do Governador.



Segundo a Secretária Municipal de Educação, O projeto Escola de Bambas permite que os estudantes das escolas municipais da capital vivenciem o mundo do carnaval e tem como objetivo ampliar a visão sociocultural dos alunos.