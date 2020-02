'Aguardamos a nota máxima no quesito samba', diz Dudu Nobre, compositor da Unidos da Tijuca

Rio - Compositor do samba-enredo da Unidos da Tijuca deste ano, Dudu Nobre comemorou a adesão do público à obra. Ele veio acompanhar pessoalmente a apuracão e diz que aguarda a pontuação máxima de todos os jurados neste quesito.



"O samba passou super bem na Sapucaí. Aguardamos a nota máxima no quesito samba. Foi a Minha primeira composição com Jorge Aragão e uma felicidade enorme ter mais um samba feito para a Sapucaí", disse.

A Unidos da Tijuca entrou com um recurso na Liesa antes do início da apuração que vai definir a campeã do Grupo Especial nesta quarta-feira de cinzas. O motivo seria uma provável punição à escola devido ao número de tripés utilizados no desfile. Segundo o regulamento do Grupo Especial, cada escola pode levar até 3 tripés.

"O tripé divide o setor dos desfiles. O que levamos foram elementos cenográficos, quem vem dentro das alas. Jamais estou aqui para mudar o regulamento. No entendimento do presidente da Liesa, ele não aceitou a plenária, então vamos aguardar uma decisão", afirmou Horta.