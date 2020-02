Após vice, diretora das baianas da Grande Rio lamenta desempate

Rio - Na ala das baianas da Grande Rio, comandada pela dona Marilene Lima, o resultado trouxe tristeza, mas a festa continua. "Não estou bem porque a escola perdeu para a Viradouro apenas no desempate", comentou a diretora.

Apesar disso, Marilene curte o clima na quadra da agremiação de Caxias ao som do samba-enredo da Grande Rio, "Tatalondirá - o canto do caboclo no quilombo de Caxias".

Quinta escola a desfilar no domingo, no Sambódromo, pelo Grupo Especial, a Grande Rio sofreu com um problema em seu abre-alas que teve dificuldade para entrar na Avenida e acabou gerando um buraco que chegou ao setor 3, local que tem a primeira cabine de julgadores.



A escola de Caxias caprichou no seu conjunto de fantasias e alegorias. O componente ajudou cantando forte o tempo inteiro e de forma igual. O intérprete Evandro Mallandro conduziu o samba-enredo, que provou ser realmente um dos melhores do ano.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes