Lins Imperial é a campeã do Grupo Especial da Intendente

Rio - A Lins Imperial estará de volta à Sapucaí nos desfiles do ano que vem. A escola sagrou-se campeã do Grupo Especial da Intendente Magalhães no carnaval 2020. Com o enredo ‘Pinah, a soberana’, a Verde e Rosa do Lins levou para a avenida a força e a representatividade que a sambista, conhecida como ‘Cinderela Negra’ alcançou.



Os carnavalescos Eduardo Minucci e Raí Menezes, que serão mantidos para o próximo ano, demonstraram bastante competência na execução dos carros alegóricos. A riqueza dos detalhes chamou a atenção do público e dos jurados. O samba também fez sucesso e esteve presente durante todo o desfile, na boca da galera.

"Obrigado a todos que nos ajudaram a botar o Carnaval na rua. Obrigado a toda a comunidade. Conseguimos", disse o presidente, Flávio Mello. A escola foi a 7ª a desfilar na terça-feira de Carnaval. Com a vitória, a Lins Imperial conquista o direito de desfilar novamente no Sambódromo em 2021. A segunda colocada foi a 'Em Cima da Hora', que também estará no sambódromo no ano que vem, pela Serie A.